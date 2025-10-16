O Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino e segue isolado como time com mais chances de ser campeão brasileiro. Do outro lado, o Santos levou a melhor no clássico contra o Corinthians e viu o risco de rebaixamento diminuir. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nBRIGA PELO TÍTULO\nO Palmeiras sofreu uma leve queda, mas continua próximo dos 70% de chance de ficar com a taça. nesta quarta-feira (15), o time que é líder do Brasileiro bateu o Red Bull Bragantino de virada, por 5 a 1, no Allianz Parque.\nLeia também\n+Harlem Globetrotters fazem espetáculo de basquete em Goiânia\nO Flamengo é o segundo mais mais possibilidade de ser campeão, com 29,8%. O Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1 em clássico realizado nesta quarta-feira (15).\nO Cruzeiro empatou com o Atlético-MG e agora possui apenas 1,8% de probabilidade de título. O clássico mineiro, disputado na Arena MRV, terminou 1 a 1.