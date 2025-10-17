A 28ª rodada do Brasileiro acabou, e a dupla Palmeiras-Flamengo segue cada vez mais favorita ao título do torneio: juntos, paulistas e cariocas somam mais de 98% de chances de ficar com a taça (68,3% para o alviverde e 29,8% para o rubro-negro). Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).\nBRIGA PELO TÍTULO\nPalmeiras e Flamengo venceram na quarta-feira (15) e se descolaram do Cruzeiro, que empatou o clássico contra o Atlético-MG e despencou nas chances, segundo o levantamento.\nLeia também\n+Técnico do Atlético-GO reencontra ex-clube e espera "clássico de trocação"\nA rodada também foi boa para o Mirassol, que fecha o G4 com folga. A equipe do interior paulista superou o Inter atuando em casa e segue viva —mesmo com uma porcentagem modesta.\nO Bahia, que perdeu para o Vitória nesta quinta-feira (16), praticamente deu adeus à briga pelo troféu. A situação do Fluminense, mesmo superando o Juventude, também é complicada.