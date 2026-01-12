O Palmeiras não é o único interessado no meio-campista Thiago Almada, do Atlético de Madri, e pode ter concorrência de dois gigantes europeus.\nO QUE ACONTECEU\nO Alviverde gostaria de contar com o jogador, mas quer negociar valores com o Atlético. O clube paulista não quer pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual) só por 50% dos direitos econômicos do jogador, pedida dos espanhóis para abrir a negociação.\nGoiás: Wellington Rato se junta ao elenco durante recuperação de cirurgia\nO Grêmio também manifestou interesse em contar com o meia argentino: por empréstimo, com opção de compra. Os colchoneros, contudo, trabalham com uma eventual saída em definitivo.\nO campeão do mundo também está no radar da Juventus. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o argentino não é prioridade, mas está na lista de estrangeiros monitorados pela Velha Senhora.