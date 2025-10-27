O Palmeiras viu suas chances de título do Brasileirão diminuírem após o empate com o Cruzeiro, mas segue na frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nO Palmeiras viu sua probabilidade de título cair para 54,2% após o 0 a 0 em casa. Após o revés do Flamengo, o time de Abel Ferreira chegou a mais de 60% de chance de ser campeão.\nLeia também\n+Goiás inicia semana de preparação para novembro decisivo na Série B\nJá o clube carioca teve um ligeiro aumento e bateu 41,4% de possibilidade de ficar com a taça nacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza fora de casa.\nA dupla segue como favorita, já que o Brasileirão tem 95,6% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo.