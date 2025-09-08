O Palmeiras tem menos de dez dias até o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, no estádio Más Monumental, e Abel Ferreira precisa escolher quem ocupará as posições que têm disputas no time titular.\nApós a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, Abel Ferreira encontrou a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. No entanto, a equipe ainda tem disputas internas na lateral direita, na vaga de segundo volante e na meia, pelo lado direito do ataque.\nLeia também\n+Vagner Mancini lamenta erros individuais do Goiás contra o Avaí: "Foram determinantes"\nGiay foi um dos destaques da equipe no primeiro semestre e virou titular na lateral direita, mas passou a revezar com Khellven nos últimos jogos. O argentino foi titular contra o Ceará e nos dois jogos contra o Universitário, do Peru. O novo reforço apareceu no 11 inicial contra Botafogo, Sport e Corinthians.