Marlon Freitas, volante do Botafogo, entrou de vez na mira do Palmeiras. O clube alviverde fez uma proposta para contratar o jogador de 30 anos, que defende o clube carioca desde 2023 após se destacar no Atlético-GO entre 2020 a 2022.\nSe for adiante, a negociação pode girar em torno de R$ 32 milhões, como informou inicialmente o jornalista Venê Casagrande. A reportagem apurou que o São Paulo também tinha interesse no jogador, mas há um tom pessimista no tricolor.\nA busca por Marlon Freitas faz sentido para preencher o espaço no meio-campo deixado pela saída de Aníbal Moreno, anunciado no último domingo (21) como novo reforço do River Plate.\nO Botafogo vive uma fase financeira turbulenta. O time alvinegro precisa fazer dinheiro em meio à ameaça de sofrer um transfer ban por uma dívida de 21 milhões de dólares pela contratação de Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.