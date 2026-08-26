Palmeiras e Botafogo movimentaram o mercado da bola com contratos que vão somente até o final desta temporada.\nO clube carioca acertou o retorno de graça do atacante Tiquinho Soares, que pertencia ao Santos e que nesta temporada foi emprestado ao Mirassol.\nEsta será a segunda passagem de Tiquinho pelo Botafogo. Na anterior, que foi de 2022 até 2024, ele conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.\nO Botafogo também anunciou a renovação do contrato do meia argentino Álvaro Montoro, de 19 anos, até 20230.\nA equipe carioca só tem o Brasileiro para disputar este ano, após ser eliminada pelo Cienciano nas oitavas da Sul-Americana, na semana passada. No nacional, o clube é o 11º colocado, com 30 pontos.\nTiquinho Soares voltou para o Botafogo e jogará o final da temporada de 2026 (Divulgação / Botafogo)