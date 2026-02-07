Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis (5 a 4) e ficou com o título da Supercopa Feminina neste sábado (7). O duelo foi disputado na Arena Barueri.\nJaque Moura abriu o placar para o Corinthians, e Bia Zaneratto empatou ainda na primeira etapa. Os 45 minutos iniciais foram muito travados por conta da forte chuva e de ao menos três paralisações mais longas: uma por lesão de Lelê (oito minutos), outra para hidratação (dois minutos) e mais uma para revisão de um possível pênalti (cerca de três minutos).\nO segundo tempo foi mais aberto, com boas chances para os dois lados, mas o empate seguiu. A principal chance foi das Brabas, com Andressa Alves acertando o travessão em chute da entrada da área.\nO Palmeiras conquistou o primeiro título da Supercopa. Foi também a primeira final das palestrinas na competição, que é disputada desde 2022 e que tem o Corinthians como maior vencedor (3).