O terceiro dia de treinos da seleção brasileira em Londres, teve uma cena que chamou a atenção. Na transição entre duas atividades, o técnico Carlo Ancelotti pegou Vini Jr para conversar.
Foram cerca de três minutos, enquanto os dois caminhavam em um dos campos do CT do Arsenal, na cidade de St Albans, ao norte da capital inglesa.
Os 26 convocados participaram da atividade. Enquanto a imprensa teve acesso ao campo, os 23 jogadores de linha foram divididos em quatro grupos para treinos de passes e ativação em corridas curtas.
Depois de cerca de 25 minutos, a atividade foi fechada para os jornalistas, e os atletas se deslocaram para outro campo.
O treino desta quarta-feira é considerado o mais importante da semana pela comissão técnica: é nele que haverá a maior carga de trabalho físico e tático.