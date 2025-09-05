Lucas Paquetá precisou de alguns segundos em campo, na noite de quinta-feira (4), para marcar. Após cruzamento de Luiz Henrique, balançou a rede de cabeça e contribuiu para a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.\nO atleta de 28 anos chamou de "sensação única" a experiência vivida na partida. Inocentado em uma longa investigação a respeito de manipulação de partidas na Inglaterra para benefício de apostadores, ele voltou a ser chamado pela seleção brasileira. Acionado pelo técnico Carlo Ancelotti aos 26 minutos do segundo tempo, acertou o cabeceio aos 27.\nLeia também\n+Técnico quer Vila Nova mais propositivo e diz que torcedor tem a responsabilidade de apoiar o time\n"Acho que estava escrito. Voltar ao Maracanã, que é minha casa, e poder marcar, ajudar a seleção", disse o carioca, formado nas categorias de base do Flamengo. "Estou muito feliz, depois de tudo o que passei, tudo o que suportei nestes últimos dois anos. Agora, finalmente, posso jogar meu futebol leve. Acho que tive uma obra completa de Deus na minha vida."