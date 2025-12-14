Além de renovar os contratos de jogadores que foram importantes em 2025 e contratar novas peças para reforçar o elenco, um dos objetivos do Vila Nova para 2026 é recuperar atletas que não deslancharam com a camisa colorada neste ano e que o clube confia em uma volta por cima na próxima temporada.\nPré-temporada mais curta do Vila Nova terá foco na parte física dos jogadores\nO primeiro desses atletas é Emerson Urso. O atacante virou xodó da torcida em 2024 e era tratado como “amuleto”, porque todos os três gols que marcou nos 28 jogos disputados vieram após sair do banco de reservas.\nEm 2025, o atacante ganhou mais chances como titular e chegou a anotar um golaço de trás do meio-campo contra o rival Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano, mas rompeu o tendão de aquiles e passou quase o ano todo sem jogar, com só 12 jogos e dois gols marcados. A diretoria estendeu o vínculo de Emerson Urso de 2026 até 2027, justamente por acreditar em seu potencial para o futuro.