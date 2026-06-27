Duas edições de Copa do Mundo separadas por quase sete anos e milhares de quilômetros de distância, mas conectadas por 22 jogadores. Goiânia, Estados Unidos, Canadá e México têm algo em comum no atual Mundial: alguns atletas que hoje participam da competição na América do Norte estiveram em Goiás em 2019 na Copa sub-17.\nO POPULAR pesquisou dados de atletas de 16 seleções que jogaram o torneio juvenil no Brasil, que teve Goiânia com uma das cidades-sedes, entre outubro e novembro de 2019 cujas seleções adultas estão na disputa da atual Copa 2026.\nDas 16 equipes, 13 atuaram em estádios goianos. De 273 jogadores, 22 passaram por Goiás e hoje estão no principal torneio do mundo.\nO Mundial sub-17 em 2019 seria disputado no Peru, mas o país desistiu de sediar o torneio em fevereiro. O Brasil, que estava na preparação para sediar a Copa América no mesmo ano, foi consultado pela Fifa e aceitou receber a competição juvenil.