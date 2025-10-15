Goiás e Fábio Carille terão seis decisões na reta final da Série B para a conquista do acesso à Série A. O time goiano está em seu pior momento na competição nacional, apesar de seguir no G4, e a sequência de cinco jogos sem vencer resultou na troca no comando técnico, com a demissão de Vagner Mancini e a contração do ex-treinador de Corinthians, Santos e Vasco.Para subir à elite nacional, Fábio Carille terá de encontrar respostas de maneira rápida no Goiás, dentro e fora de campo, e vai ter de fazer isso no cenário de jogos “que valem seis pontos”, pois todos os duelos serão confrontos diretos entre equipes que buscam o acesso à Série A.“O foco agora é organizar o time e reerguer o moral. Ele (Fábio Carille) precisa dar identidade logo, pois essa oscilação do Goiás é típica de quem não sabe o que faz com e sem bola, algo que era ‘orgânico’ no 1º turno”, destacou o jornalista Elton Serra, da ESPN Brasil.“O primeiro é acalmar. O Goiás pode subir, tem boas chances, mas não dá para seguir em crise. Perto da reta final, tem de mostrar o tamanho do clube em comparação com os outros. O Goiás não pode arrumar crise. Tem que acalmar o vestiário, a situação com o torcedor”, reforçou o jornalista Mário Marra, da ESPN Brasil.Para Elton Serra, o momento do Goiás é mais preocupante fora de campo. O time aparenta ter perdido a confiança por causa da queda de desempenho no 2º turno, com apenas três vitórias em 13 jogos. “Fábio Carille precisa devolver confiança e padrão. Se fizer o Goiás parecer time de Série A de novo, o vestiário compra a ideia”, disse.“Tem alguns pontos base por onde passa o trabalho do Fábio Carille. A primeira coisa é o estado anímico dos jogadores, que já vai mudar com a mudança no comando. Sobretudo vai mexer com o vestiário. Fábio Carille é um treinador carimbado, é um cara ideal para mexer com a confiança do jogador. Não é uma certeza, mas é algo que precisa mexer no dia a dia”, salientou o jornalista Celso Ardengh, da ESPN Brasil.A defesa do Goiás é um aspecto que os comentaristas acreditam que é urgente melhorar. “O Goiás precisa voltar a defender bem sem matar o ataque. Duas ou três vitórias nessa sequência já mudam o clima, ainda mais que os confrontos diretos valem ouro”, opinou Elton Serra.No returno, o Goiás sofreu 14 gols em 13 partidas. A média no 1º turno foi de 0,7 por partida (15 gols em 19 jogos). “Estancar a sangria das últimas 13 rodadas. O Goiás, nos últimos cinco jogos, não sofreu gols em dois. Quanto mais perto da reta final, o aspecto defensivo passa a ser muito mais importante. É um grande ponto que precisa ser atacado”, acrescentou Celso Ardengh.Para subir à Série A, o Goiás terá de vencer pelo menos quatro jogos nos seis que disputou. Isso exige mudança de comportamento na fase ofensiva. Fábio Carille trabalha o estilo ofensivo de maneira diferente de Vagner Mancini e terá de implantar seu estilo com pouco tempo de trabalho e exigência de resultados contra concorrentes diretos.“Também passa por uma nova organização ofensiva para que o time seja também mais criativo. É colocar jogadores de qualidade no 1x1, que os atacantes de beirada criem jogadas para si e facilitar o jogo do Anselmo Ramon. Dividir a responsabilidade da criatividade, eu sinto que em muitos momento, o Goiás fica sobrecarregado para criar com jogadores que não tem essa característica. O Rafael Gava não é 100% criativo, é mais volante do que meia, por exemplo”, opinou o comentarista Celso Ardengh.Fábio Carille vai estrear pelo Goiás no próximo domingo (19), na Serrinha, a partir das 20h30, diante da Chapecoense. As outras decisões na reta final da Série B serão contra, na ordem, Criciúma (fora), Athletico-PR (casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (casa) e Remo (fora).