O Campeonato Goiano já passou por diferentes formatos ao longo da história. Neste século, as quartas de final foram disputadas em oito das 25 edições, sendo que apenas sete foram com jogos de ida e volta. Neste recorte de sete confrontos, o Vila Nova só foi eliminado uma vez, contra o Anápolis. Em 2026, a equipe colorada tenta não repetir o mesmo erro.\nNas edições de 2003, 2019, 2021, 2022, 2024 e 2025, o Vila Nova eliminou seus adversários nas quartas de final do Goianão. Em 2020, o time colorado caiu diante do modesto Jaraguá. Porém, em meio a um calendário reduzido por causa da pandemia da Covid-19, a eliminatória foi disputada em jogo único.\nEm jogos de ida e volta pelas quartas do Estadual, a única eliminação do Vila Nova aconteceu em 2023. Naquela ocasião, o time empatou sem gols com o Anápolis no Jonas Duarte, mas perdeu por 1 a 0 em pleno OBA. Com isso, o Galo da Comarca avançou de fase, deixando o Tigre para trás.