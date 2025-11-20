A campanha do Goiás que pode culminar com o acesso à Série A no próximo domingo (23) não teve um craque durante toda a competição, mas o time esmeraldino tem seu artilheiro e deposita sua esperança de gols no centroavante Anselmo Ramon. O experiente jogador de 37 anos é o goleador da equipe na Série B com dez gols, voltou a ser decisivo após seu maior jejum pelo clube e pode fazer a diferença na decisão contra o Remo.\nQuando o Goiás contratou Anselmo Ramon, o clube buscava um jogador experiente para decidir jogos. A Série B é a competição que o centroavante mais jogou na carreira (foram 208 jogos até aqui) e, além de ser decisivo para a equipe esmeraldina, o camisa 9 se destaca por estar entre os principais artilheiros na história da Segundona.\nAnselmo Ramon marcou, até aqui, 57 gols por Goiás, CRB, Guarani, Vitória e Chapecoense na Série B. Neste momento, ele é o sexto maior artilheiro na história da competição. O líder é o ex-centroavante Zé Carlos, que fez 92 gols por diversos times, entre eles o Criciúma, CRB e Ponte Preta.