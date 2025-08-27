O meia-atacante Wellington Rato acredita que a corrida pelo acesso à Série A chegou em uma fase em que o Goiás não precisa jogar bonito, ou como o jogador definiu fazendo “show ou espetáculo", para voltar ao Brasileirão. Restam 15 rodadas na Série B, que tem o clube esmeraldino na liderança com 44 pontos e oito à frente do 5º colocado, o Novorizontino.\nA fala do jogador foi feita durante a análise de mais um jogo que o Goiás terá contra uma equipe que está na briga contra o rebaixamento. O Botafogo-SP saiu do Z4 na rodada passada após vencer o Vila Nova - o time paulista, próximo adversário do líder da Série B, é o 16º colocado com 25 pontos.\n“Não tem jogo fácil, todo mundo vem jogar contra o Goiás atuando em altíssimo nível. Todos querem aparecer e até estar aqui (no Goiás) com essa camisa. A gente sabe que o 2º turno fica ainda mais complicado por estar afunilando. Não estamos aqui para dar show ou espetáculo, mas sim colocar o Goiás na Série A”, comentou o jogador.