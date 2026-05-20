A administração do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, não esperava que novos problemas surgissem na pista do circuito goiano e vai acionar a garantia para fazer um novo processo de manutenção em parte do asfalto do equipamento esportivo. Durante a etapa da Stock Car no último final de semana, a camada asfáltica na curva 6, no bico de pato, ficou solta.\nInicialmente, alguns pilotos da Stock Car contaram ao POPULAR que o problema ocorreu na curva 5 após a corrida sprint no sábado (16) e da corrida principal no domingo (17). Segundo apuração, no entanto, o asfalto ficou solto na curva 6, localizada no bico de pato, após o miolo e antes do início do “S” e não há problemas na curva 5.\nA análise inicial da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Goiás (Seel) é que o tempo de cura após o recapeamento feito depois da MotoGP não foi suficiente para o asfalto ficar em condição e, por isso, a camada asfáltica foi se soltando aos poucos durante o fim de semana na curva 6.