O Goiás deve recorrer a novo empréstimo bancário e pretende vender pelo menos um jogador na próxima janela de transferências para administrar a crise financeira que o clube vive em 2026. O Conselho de Administração busca recursos para pagar salários e direitos de imagens dos jogadores e evitar novos atrasos nos próximos meses. Os vencimentos referentes ao mês de abril não foram pagos nas datas habituais. A folha do elenco gira em torno de R$ 3 milhões.O Conselho de Administração do Goiás busca um empréstimo que pode chegar a R$ 35 milhões. O presidente Aroldo Guidão divulgou edital de convocação para uma reunião que será realizada no próximo dia 2 de junho, a partir das 18 horas, e vai debater a possibilidade do clube fazer um novo empréstimo. O edital foi publicado na edição do POPULAR nesta quinta-feira (21).No final do ano passado, a direção do Goiás fez o primeiro empréstimo, de R$ 25 milhões junto ao Banco BRB, para pagar contas relativas ao final da temporada de 2025 e iniciar o ano de 2026 com valores em caixa para a montagem do elenco deste ano.Na reunião do dia 2 de junho, os membros do Conselho de Administração vão apresentar aos conselheiros do Conselho Deliberativo uma proposta de captação de recursos para fortalecimento de fluxo financeiro: o segundo empréstimo.No edital, Aroldo Guidão informou que vai incluir na discussão a “utilização de instrumentos acessórios de segurança contratual eventualmente necessários à operação”. Neste trecho, o Conselho de Administração se refere a patrimônios do clube a serem utilizados como garantia. Por isso, um dos temas que serão debatidos é a possibilidade de inserir o CT Coimbra-Bueno como garantia neste novo empréstimo.O pagamento do primeiro empréstimo, de R$ 25 milhões, começou a ser feito em maio. No acordo com o Banco BRB, o Goiás teve carência de cinco meses até o início do pagamento. A operação possui prazo total de 31 meses até a quitação do empréstimo.Neste acordo, o Goiás inseriu como garantia “recebíveis originados das atividades operacionais do clube”, como informou o clube por meio do balanço financeiro da temporada de 2025. Neste caso, parte dos pagamentos de cotas de televisão e outras rendas serão destinados diretamente para o pagamento do empréstimo em uma conta criada para o pagamento. Ou seja, não serão valores que entrarão diretamente nos cofres do clube.Por esse motivo, o Goiás enfrentou um problema de fluxo de caixa no mês de maio. A direção esmeraldina busca recursos para quitação de salário. O POPULAR apurou que parte dos funcionários dos clubes, fora do departamento de futebol, também está com vencimentos atrasados.Além do segundo empréstimo bancário, o Goiás reconhece internamente que será necessário fazer pelo menos uma venda de atleta na janela de transferências que será aberta a partir do dia 20 de julho e ficará ativa até 11 de setembro. O objetivo é obter recursos por meio de ativos para não estender a crise financeira ao longo dos próximos meses.Pensando no restante da temporada e já de olho em 2027, conselheiros do Goiás e membros do Conselho de Administração reconhecem que a situação do clube só vai melhorar com venda de atletas e a conquista do acesso à Série A. Caso contrário, a tendência é agravar a situação financeira na próxima temporada.O principal ativo no elenco do Goiás, e que o clube acredita que pode fazer uma boa venda ao ponto de se tornar a maior na história superando a transferência de Michael ao Flamengo em 2020 por R$ 34 milhões, é o volante Lucas Rodrigues, de 18 anos.O jogador renovou contrato em fevereiro deste ano e o novo vínculo é válido até o fim de 2029. Na renovação, a multa rescisória de Lucas Rodrigues ficou em R$ 80 milhões para o mercado nacional e R$ 240 milhões para o mercado externo.Nesta quinta-feira (21), o diretor de futebol Michel Alves concedeu entrevista coletiva, que foi marcada em sua maioria por perguntas e respostas sobre o atraso nos pagamentos. O Conselho de Administração foi procurado pela reportagem, mas não retornou os contatos feitos.“De fato temos atrasos e algumas coisas pendentes. Meu trabalho junto ao Conselho de Administração, ao presidente Aroldo (Guidão), é buscar e exigir soluções concretas para dar a esse grupo, que representa tão bem a instituição. Se olhar os objetivos no ano, o futebol está entregando. Minha maior preocupação é a gente não desmobilizar. Isso é o que me preocupa, mas tenho certeza que a diretoria está empenhada em buscar soluções”, contou Michel Alves.O dirigente revelou que empresários de atletas entraram em contato com ele nos últimos dias para entender a situação. Michel Alves afirmou aos agentes e ao elenco que o Conselho de Administração tem buscado recursos para acertar os vencimentos.