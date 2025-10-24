Os últimos cinco adversários do Goiás na Série B de 2025 atualmente aparecem na primeira metade da tabela de classificação. Durante o campeonato, o time esmeraldino teve 49,01% de aproveitamento contra equipes que, no momento do enfrentamento, estavam entre as dez melhores. Para subir, o alviverde terá de melhorar seu rendimento.\nLeia também\n+ Goiás tem de quebrar tabu e superar desvantagens nos últimos cinco jogos do ano\nEm 32 jogos disputados - a rodada inicial não entra na conta porque, naturalmente, nenhum time havia pontuado até ali -, o Goiás enfrentou equipes que estavam na primeira parte da tabela em mais da metade das vezes (17). Nesse contexto, foram sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.\nPor mais que o Goiás tenha vencido mais do que perdido contra esses adversários, isso se tornou um problema no returno da competição. No 1º turno, a equipe ostentava seis vitórias, dois empates e três derrotas, com 60,6% de aproveitamento contra esses times. No 2º, foram uma vitória, dois empates e três derrotas, com apenas 27,77% de aproveitamento.