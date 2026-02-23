Para o técnico Umberto Louzer, o Vila Nova fez um jogo “horroroso” contra o Atlético-GO neste domingo (22). A equipe colorada perdeu por 2 a 0 na ida da semifinal do Campeonato Goiano, no Estádio Antônio Accioly, casa do Dragão. O treinador colorado comentou que o time se apresentou muito abaixo do que pode entregar, demonstrou abatimento com o resultado e reforçou que o caminho é aproveitar a semana para corrigir e solucionar os problemas.\n“É difícil vir aqui falar em relação à ideia de jogo quando você vai muito aquém daquilo que tem de potencial. Fizemos um jogo horroroso, essa é a palavra. E agora é olhar para dentro, trabalhar nesta semana para ter uma postura diferente e tentar reverter essa situação”, afirmou.\nPara Umberto Louzer, o Vila Nova não esteve taticamente em seu melhor dia. O técnico discordou de que o time tenha saído no lucro por causa da superioridade do Atlético-GO em campo e apontou que os gols rubro-negros saíram na bola parada: o primeiro, após uma cobrança de lateral, e o segundo, depois de uma cobrança de escanteio.