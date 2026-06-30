O Paraguai venceu a Alemanha nos pênaltis e acabou com o sonho do pentacampeonato dos alemães. A partida, que terminou em 1 a 1, foi disputada na noite desta segunda-feira (19), em Boston, fase dos 32 da Copa do Mundo.\nAgora, a seleção aguarda o vencedor da partida entre França e Suécia, que será disputado nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). O jogo das oitavas será no sábado (4), às 18h.\nOs pênaltis terminaram em 4 a 3.\nO goleiro Orlando Gill, herói do jogo, defendeu as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade - já Jonathan Tah mandou para longe. Neuer, o de Balbuena - Sanabria desperdiçou.\nOs gols da Alemanha foram de Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Amiri. Os do Paraguai, de Maurício, Gustavo Gómez, Galarza e Balbuena.\nNo jogo, quem abriu o placar foi o Paraguai, aos 41 do primeiro tempo. Matías Galarza levantou na grande área e Julio Enciso, de só 1,73 m, acertou a testa na bola com força para mandá-la para a rede de Manuel Neuer.