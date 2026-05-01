A obra de modernização da piscina de 50 metros do Parque Aquático de Goiânia não foi entregue dentro do primeiro prazo previsto em contrato, que era abril deste ano, e tem nova promessa de conclusão, agora em 1º de março de 2027. A justificativa é que a estrutura interna do local, que está interditado desde 2016, ficou condenado com o passar dos anos e não poderá mais ser reaproveitado, segundo avaliação da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Goiás (Seel) feita no ano passado e que resultou no recomeço do planejamento de reforma do local.\nParque Aquático de Goiânia integra Centro de Excelência, no Centro da capital: piscina de 50 metros está interditada desde 2016 e as duas piscinas de 25 metros estão em reforma há pelo menos oito meses (Guilherme Alves / O Popular)\nSão 10 anos de interdição e 13 anos desde a última competição realizada no Parque Aquático de Goiânia, espaço relevante para a comunidade dos esportes aquáticos de Goiás e que já foi palco de torneios nacionais e internacionais e já recebeu nadadores olímpicos do estado e do País ao longo da história.