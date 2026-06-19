O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou melhora no quadro pulmonar, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.\nO campeão mundial está sedado, segue respirando com auxílio de aparelhos e "necessita de cuidados intensivos". Segundo o hospital, não há previsão de alta.\n"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta", declarou o Hospital Samaritano Barra, em nota.