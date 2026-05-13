O Corinthians dificilmente terá o atacante Memphis Depay à disposição no jogo contra o Barra, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.\nO UOL apurou que a avaliação interna é de que o jogador ainda não atingiu a condição física ideal para voltar aos gramados. Com isso, a volta de Memphis, que inicialmente era projetada para o clássico contra o São Paulo, no último domingo, deve ser adiada mais uma vez.\nParque Aquático de Goiânia: década de interdição e novo prazo\nInternamente, neste momento, a projeção é de retorno do atleta diante do Peñarol, do Uruguai, na próxima quinta-feira, pela Libertadores, em Montevidéu.\nRETORNO COM CAUTELA\nMemphis está em transição física desde a semana passada, após se recuperar de uma lesão de grau dois na coxa direita. O problema foi sofrido em 22 de março, na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.