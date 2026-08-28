O atacante Paulinho, do Palmeiras, sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita durante o treino desta quinta-feira (27). O UOL apurou que a previsão de retorno do camisa 10 é para depois da próxima data Fifa (que acontece entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro).\nPaulinho teve uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita. A informação foi divulgada pelo Palmeiras na tarde desta sexta-feira (28).\nO atacante Paulinho sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita no treino desta quinta-feira (27), na preparação da equipe para o confronto com o Mirassol, no domingo (31).\n"Trata-se de uma nova ocorrência, sem relação direta com a cirurgia na perna direita realizada no ano passado. O atleta seguirá em tratamento com Núcleo de Saúde e Performance", Palmeiras, em nota.