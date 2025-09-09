O técnico do Vila Nova, Paulo Turra, analisou o empate de 1 a 1 diante do Athletic-MG, no OBA, e citou a desatenção do time como um dos fatores para o tropeço. Apesar disso, o treinador salientou que segue acreditando no acesso colorado para a elite do Campeonato Brasileiro.\n“Continuamos acreditando no nosso plantel, na nossa força, e temos que trabalhar ainda mais, sermos efetivos. Quando tivermos nossas oportunidades, temos que ser mais efetivos. É o 5º jogo que estou no comando, e em nenhum momento vamos baixar a guarda, ficar tristes e dar tudo por encerrado, bem pelo contrário. Nós somos profissionais, estamos fazendo um trabalho bastante forte e já no próximo jogo contra o Remo vamos tentar a vitória, que é o nosso único objetivo”, disse.\nLeia também\n+ Atacante do Vila Nova diz que sofreu pênalti antes de gol adversário e questiona arbitragem