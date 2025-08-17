O técnico Paulo Turra comemorou a vitória no clássico contra o Goiás e disse que a “segunda meta” estabelecida em sua chegada ao Tigre foi atingida. Neste sábado (16), a equipe colorada venceu o rival esmeraldino por 2 a 0 com gols de Elias e João Vieira. O resultado coloca o time vilanovense na briga pelo acesso à Série A.\n“Nossa segunda meta foi atingida. Estou muito feliz. O mais importante é valorizar essa vitória contra um rival direto, não só da cidade, mas também de estar na Série A em 2026”, comentou o treinador colorado.\nPaulo Turra acredita que o diferencial para o Vila Nova foi ter postura agressiva. O time colorado abriu o placar com 36 segundos, após cobrança de lateral que foi concluída por Elias. Aos 34 minutos do 2º tempo, após cobrança de pênalti, João Vieira ampliou.\n“Eu sei que enfrentamos nosso rival, que antes da rodada começa lideravam a Série B. Não estão lá (faixa do acesso) por acaso, tem potencial. O nosso (primeiro) gol foi o retrato do nosso momento de agressividade. O Elias ganhou duas, três divididas. É o retrato do nosso espírito. O gol foi a cara do espírito do Vila, e vamos melhorar”, analisou o técnico do Vila Nova.