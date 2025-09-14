Apesar do novo empate dentro de casa em 1 a 1, desta vez contra o Remo, o técnico Paulo Turra celebrou o fato do time estar com a “cara do treinador” e fez questão de manter vivo o sonho do acesso para a Série A, ao afirmar que nada é impossível e que a equipe está mais viva do que nunca.\n“Eu gostaria de enaltecer o nosso grupo de jogadores, o nosso Vila, pela partida e pelo momento que foi preparado neste jogo. Fomos espetaculares. Também queria agradecer a nossa torcida, que esteve em muito bom número no nosso estádio hoje (sábado, 13), e que do início ao fim sempre esteve nos apoiando. Isso é o que faz o Vila ainda mais forte. Em relação ao jogo, fizemos uma excelente partida. Temos 12 jogos ainda pela frente e nada é impossível. Estamos mais vivos do que nunca”, disse o técnico colorado.