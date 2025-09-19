O técnico Paulo Turra voltou a reforçar que o torcedor do Vila Nova pode continuar acreditando no acesso, que, de acordo com o treinador, é o único objetivo do clube na Série B. Além disso, o profissional também falou contra o duelo diante do ex-clube, o Athletico Paranaense.\n“O torcedor pode acreditar no Vila pelo processo que está acontecendo no clube. Eu estou há 45 dias aqui, e nesses 45 dias eu já percebi a evolução a partir da minha estadia. Nós nunca deixaremos de lutar, de trabalhar e de honrar a camisa do Vila enquanto tivermos um percentual de chance”, disse Paulo Turra.\nLeia também\n+ Vila Nova tem a oportunidade de repetir escalação pela 1ª vez nesta Série B\nO próximo adversário do Vila Nova na temporada é o Athletico-PR, que está embalado por quatro vitórias consecutivas na Segundona. Será o reencontro de Paulo Turra com o Furacão, por onde ele teve uma passagem em 2023.