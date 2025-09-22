O técnico Paulo Turra disse que não faltou coragem ao Vila Nova, que esteve longe de fazer uma boa partida e perdeu para o Athletico-PR, neste domingo (21), por 2 a 0, na Arena da Baixada (Ligga Arena). Pela 27ª rodada da Série B, os atacantes Renan Peixoto, no 1º tempo, e Luiz Fernando, ex-Atlético-GO na etapa final, marcaram os gols que aumentaram para cinco jogos a sequência do Tigre sem vitória na competição.\n“Nós tivemos coragem, mas temos que olhar para o outro lado. Enfrentamos uma equipe de qualidade, que jogou na sua casa. Em nenhum momento nos escondemos no jogo. Tivemos coragem, mas não fomos efetivos”, analisou o técnico Paulo Turra.\nA atuação do Vila Nova em Curitiba foi bem distante de uma equipe que conseguiria pontuar como visitante. Desde o início da partida, o Tigre mostrou dificuldades defensivas e ofensivas, que foram aproveitadas pela equipe da casa.