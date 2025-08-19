Sob comando do técnico Paulo Turra, o Vila Nova ganhou uma cara diferente em um setor específico: o meio-campo. Desde sua chegada, o treinador escalou três jogadores que não haviam iniciado juntos nenhuma partida nesta temporada. Ralf, João Vieira e Dodô passaram a formar o trio de meio-campistas do Tigre e um deles, João Vieira, tem se destacado pelo poder de decisão após mudança de posicionamento.\nAo longo da temporada, João Vieira foi escalado e recebeu a função tática de atuar como primeiro volante, à frente dos zagueiros, com algumas responsabilidades defensivas e de participação nas construções ofensivas. Isso mudou com a chegada do técnico Paulo Turra.\nEm dois jogos, contra Paysandu e Goiás, João Vieira foi escalado como segundo volante e ganhou novas responsabilidades: atacar espaços e ser mais uma opção ofensiva. Nas duas partidas, o volante marcou gols e mostrou participação em lances do ataque do Tigre, em especial nos contra-ataques.