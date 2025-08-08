O técnico Paulo Turra ainda não detalhou a forma como quer que o Vila Nova jogue sob seu comando, mas disse que não abre mão de ter uma equipe intensa com e sem a bola. O treinador vai estrear à frente do clube colorado na próxima segunda-feira (11), contra o Paysandu, fora de casa.\n“É muito cedo para eu chegar e cravar que minha equipe vai jogar assim ou assado. Nossa equipe vai ser intensa, com e sem a bola. Não quero saber o que aconteceu no passado, a partir da minha chegada eu quero ver o time intenso. Isso vai nos deixar mais próximos da vitória. Eu sei que não tenho tempo, meu tempo são 18 jogos. Nossa meta nos cinco, seis dias de trabalho é o Paysandu e mais ninguém. Intensidade vai potenciar o trabalho com e sem a bola”, afirmou o treinador.\nPaulo Turra foi anunciado pelo Vila Nova no último domingo (3) e teve a semana livre para os primeiros treinos com a equipe colorada. Ele assumiu o clube goiano após a demissão de Luizinho Lopes.