O Vila Nova está na reta final de preparação para o próximo compromisso na Série B, diante do Athletic-MG. O técnico Paulo Turra, que não teve a oportunidade de repetir nenhuma escalação até o momento, terá de entrar com um time diferente outra vez por causa de suspensões, lesões e retornos.\nEm sua estreia no comando do Vila Nova, contra o Paysandu, Paulo Turra mandou a campo a seguinte equipe: Halls; Pedro Romano, Walisson Maia, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Dodô; Vinícius Paiva, Ruan Ribeiro e Guilherme Parede.\nNo confronto seguinte, um clássico diante do Goiás, Paulo Turra fez três mudanças em relação ao duelo diante do Paysandu: a entrada de Elias (que estava suspenso no jogo anterior) no lugar de Pedro Romano, Júnior Todinho na vaga de Vinícius Paiva (opção técnica) e André Luís na lacuna deixada por Ruan Ribeiro (suspenso).