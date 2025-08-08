O Paysandu vai se tornar, na próxima segunda-feira (11), o adversário que o Vila Nova mais enfrentou nos últimos cinco anos, com exceção de duelos contra times goianos. O duelo pela 21ª rodada da Série B será o décimo entre Tigre e Papão no período.\nDesde de 2020, sem contar amistosos e jogos contra times goianos, o Vila Nova disputou 235 partidas oficiais. O Paysandu vai se tornar o adversário de fora do Estado que o Tigre mais enfrentou no período, com dez partidas. Hoje, o Papão divide o posto com CRB e Remo, todos com nove duelos contra a equipe colorada.\nO período, a partir de 2020, marca uma construção de rivalidade entre os clubes que disputaram finais da Copa Verde no período - foram duas, ambas com títulos da equipe paraense.\nAs finais do torneio regional são o fator que explica o crescimento do número de jogos entre os times e a rivalidade nos últimos anos.