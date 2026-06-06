O Anápolis encara o Paysandu neste domingo (7), às 18h30, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), pelo jogo de volta da final da Copa Verde de 2026. Após vencer a partida de ida por 3 a 1, o Galo da Comarca está em vantagem e mais próximo da conquista do título inédito.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO time goiano pode até perder por um gol de diferença que ficará com o título. Em caso de derrota por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Apenas uma derrota por três ou mais gols de diferença dará o título ao Paysandu no tempo normal.\nNo jogo de ida, disputado na última quinta-feira (4), no estádio Jonas Duarte, o Anápolis teve grande atuação e abriu 3 a 0 no placar. Juninho, aplicando a lei do ex, marcou o primeiro gol, enquanto Matheus Lagoa e Leonan ampliaram a vantagem. Nos minutos finais, porém, Juninho, do Paysandu, descontou e manteve os paraenses mais vivos na decisão.