O Vila Nova estreia novo treinador nesta segunda-feira (11), no complemento da 21ª rodada da Série B. O técnico Paulo Turra comanda o primeiro jogo à frente do Tigre diante do Paysandu, na Curuzu, a partir das 21h30. O clube colorado tenta, novamente, iniciar campanha mais regular na competição para melhorar sua condição na disputa pelo acesso.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nPaulo Turra será o terceiro técnico do Vila Nova neste ano. O Tigre começou a temporada sob comando de Rafael Lacerda, que foi demitido após a 11ª rodada da Série B, e ainda teve Luizinho Lopes, que deixou o cargo após a 20ª rodada da Segundona.\nO Vila Nova é um dos três clubes nesta Série B que tiveram, sem considerar interinos, três treinadores diferentes até aqui. Atlético-GO (Cláudio Tencati, Fábio Matias e Rafael Lacerda) e Amazonas (Eduardo Barros, Guilherme Alves e Márcio Zanardi) são os outros dois.