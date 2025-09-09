O atacante Pedrinho vai desfalcar o Goiás por pelo menos um mês na sequência da Série B, mas o período de ausência pode ser maior. O jogador de 21 anos sofreu uma entorse no joelho direito. Ele se machucou no 1º tempo da derrota, de 2 a 1, para o Avaí, no último domingo (7). A previsão de retorno aos gramados é de quatro a seis semanas.\nPedrinho voltou para Goiânia na segunda-feira (8) e iniciou tratamento. O jogador, a princípio, não será submetido a nenhum procedimento cirúrgico.\nNo melhor cenário, de perder um mês de jogos, Pedrinho desfalcará o Goiás em seis partidas: Coritiba, Paysandu, Ferroviária, Atlético-GO, Volta Redonda e CRB. Se o período de ausência for de seis semanas, ele também deve ficar fora dos duelos contra Athletic-MG e Chapecoense, podendo voltar diante do Criciúma, na 34ª rodada da Série B.