Após ter constatada uma lesão na coxa esquerda que o deixará de fora da final da Copa Libertadores no próximo dia 29, o atacante Pedro utilizou suas redes sociais para pedir apoio da torcida do Flamengo ao time neste momento decisivo da temporada.\n'MUITO MAIORES QUE MINHA AUSÊNCIA NESSA RETA FINAL'\nO camisa 9 enalteceu o clube e a importância das próximas partidas do Rubro-Negro. Apesar de admitir a tristeza pela contusão, demonstrou confiança em seus companheiros tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.\n"Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos", disse.