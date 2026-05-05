A menos de duas semanas para a convocação para a Copa do Mundo, os atacantes brasileiros seguem no radar de Carlo Ancelotti —uns para se assegurarem na lista da seleção e outros para tentarem garantir uma vaga nos últimos instantes.\nDentre os nomes cotados, quase todos balançaram as redes nos últimos dias, e o UOL levantou seus principais números desde o último amistoso do Brasil, disputado contra a Croácia, no dia 31 de março.\nGoiás não deve contar com Cadu no clássico contra o Vila Nova\nMOSTRANDO SERVIÇO\nNo sábado, Igor Thiago e Luiz Henrique foram às redes. O primeiro marcou na vitória por 3 a 0 do Brentford contra o West Ham, enquanto o segundo fez um golaço na derrota do Zenit para o CSKA Moscou.\nNo domingo, cinco nomes marcaram: Pedro (contra o Vasco), Vini Jr (contra o Espanyol), Matheus Cunha (contra o Liverpool), Endrick (contra o Rennes) e Rayan (contra o Crystal Palace). O destaque ficou com o camisa 7 do Real Madrid, que anotou dois gols.