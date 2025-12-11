O atacante Pedro treinou pela primeira vez com o elenco, nesta quinta-feira (11), em Doha, e aumentou suas chances de jogar pelo Flamengo ainda na Copa Intercontinental.\nO camisa 9 calçou chuteiras e foi a campo no CT Al Ersal, na capital do Qatar. No tempo em que a imprensa pôde acompanhar a atividade, ele participou de uma roda de troca de passes e não demonstrou estar com limitações.\nAtlético-GO adia reapresentação para o dia 26 de dezembro\nAté então, Pedro só havia feito atividades com bola na companhia de fisioterapeutas, algo que não ocorreu nesta quinta.\nO atacante se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Sua última partida foi ainda pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, no Maracanã, contra o Racing.