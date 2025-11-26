Mesmo lesionado, Pedro irá viajar com a delegação do Flamengo, nesta quarta-feira (26), às 17h, rumo a Lima, no Peru, onde no próximo dia 29 enfrenta o Palmeiras pela final da Libertadores.\nPLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO\nO atacante seguirá o planejamento de recuperação com a fisioterapia do clube. Além da vontade de passar apoio aos companheiros, o jogador também integra a delegação, pois praticamente todo o estafe do departamento médico do Fla estará na capital peruana.\nLeia também\n+Goianão 2026: veja datas, horários e locais dos clássicos da 1ª fase\nPedro, no entanto, sequer treina com o restante do elenco ainda. O camisa 9 sofreu uma lesão na coxa esquerda de média à grave com um tempo de recuperação em condições normais considerado insuficiente para estar apto a entrar em campo no sábado.\nAlém de Pedro, o Flamengo tem o desfalque de Plata. O atacante equatoriano foi expulso no segundo jogo das semifinais contra o Racing.