Após o empate por 1 a 1 no clássico contra o Atlético-GO, no último sábado (30), o Goiás terá um período importante de preparação antes de voltar a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores receberam dois dias de folga e se reapresentam nesta terça-feira (2), quando iniciam nove dias de treinamentos até o confronto diante do Novorizontino, pela 12ª rodada, no dia 10 de junho, na Serrinha.\nO duelo será direto na disputa por posições na tabela. O clube esmeraldino ocupa a 6ª colocação, enquanto a equipe paulista aparece em 7ª lugar. Os dois times têm 17 pontos, mas o Goiás leva vantagem no primeiro critério de desempate, com cinco vitórias contra quatro do adversário.\nA pausa acontece em um momento de recuperação da equipe comandada por Daniel Paulista. Depois de sofrer quatro derrotas consecutivas para Juventude, Cuiabá, São Bernardo e Fortaleza, a goleada por 4 a 1 no Castelão, o Goiás reagiu na competição e agora soma quatro partidas sem perder, com vitórias sobre Vila Nova, Botafogo-SP e Avaí, além do empate no clássico contra o Atlético-GO.