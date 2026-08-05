O lateral esquerdo Yuri Silva vai estrear pelo Atlético-GO contra o ex-clube dele. No próximo domingo (9), diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife, o jogador de 28 anos deve atuar, depois de ter sido apresentado e regularizado nesta terça-feira (4) pelo Dragão, que se livrou do transfer ban e pode inscrever jogadores que já treinam no clube há cerca de um mês sem poder jogar, mesmo com a janela de transferências aberta.Yuri Silva chega para disputar posição com Guilherme Lopes, que está suspenso e, por isso, abre espaço para a estreia do reforço, que, no Náutico, foi titular no 1º turno na vitória (2 a 1) sobre o Dragão no Estádio Antônio Accioly.Antes, Yuri Silva trabalhou com o técnico Roger Silva, no Athletic-MG, pelo qual conquistou o acesso à Série B. No clube do interior mineiro, ambos conquistaram títulos de torneios curtos.“Estar aqui, com o professor (técnico Roger Silva) que já conheço, teve o peso enorme dele”, revelou Yuri Silva. Segundo o lateral, o desejo de jogar num clube com boas referências no mercado nacional e a presença de Roger Silva foram determinantes ao deixar o Náutico.Formado na base do Botafogo, Yuri Silva lembrou que conheceu o Roger (atacante) no time carioca em 2016 e 2017, chegando a treinar junto com o artilheiro. Depois, foram colegas de time na Ponta Preta.Agora, Yuri Silva chega para trabalhar com Roger Silva, na sua nova carreira, há cerca de seis anos, como treinador. “Esta frase dita por ele pesou: ‘Vem, que você vai gostar da casa. Na mesma hora, respondi que iria”, acrescentou. O lateral esquerdo afirmou que é um “lateral agudo, que gosta de jogar para frente”, pois atuou como extremo no início da carreira, mas também procura não facilitar a vida dos atacantes.