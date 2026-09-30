Prestes a completar o 100º jogo com a camisa do Vila Nova, o volante João Vieira comemorou a marca, falou sobre a identificação com o clube e a cidade de Goiânia, revelou qual o seu jogo favorito pelo time colorado e comentou a respeito das comparações com o ex-meia Tim, ídolo da equipe.\n“Estou muito feliz de alcançar essa marca. Sei que é uma coisa muito difícil hoje em dia completar num clube 100 jogos, ainda no pouco tempo que eu estou, não deu nem dois anos que eu estou aqui. A minha passagem tem sido muito boa, um título goiano, uma identificação com o clube, com a torcida, com a cidade”, apontou João Vieira.\nO volante acredita que essa identificação é um dos principais motivos pelos quais ele vem desempenhando um bom futebol e conseguindo números importantes com o Tigre. Segundo o jogador, quando ele e a família estão felizes, o restante acontece de maneira natural.