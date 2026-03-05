Nos últimos anos, o futebol goiano ganhou alguns registros importantes, em forma de livros, que explicam e detalham a história do esporte no Estado. Parte da história dos quatro principais clubes da capital goiana - Atlético-GO, Goiás, Goiânia e Vila Nova - está registrada e publicada em obras que servem para desnudar a gênese, a história, os personagens e o desenvolvimento de cada um deles não pelos pés, mas pelo talento, dedicação e pelas mãos de alguns docentes, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas e historiadores.Na manhã desta sexta-feira (6), às 9 horas, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) receberá o lançamento de quatro obras relativas aos clubes goianienses. O evento será na sede do IHGG, ao lado da Praça Cívica, na rua 82, em frente ao Centro Administrativo, e é aberto à comunidade.No catálogo de lançamentos e exposição dos livros, aparecem quatro obras: “Atlético, Campinas e Accioly - Memórias da Força Quente de um Dragão”, que é uma coletânea de textos, fotos e artigos organizados pelos atleticanos Paulo Winícius Maskote, Horieste Gomes e Ângela Mascarenhas; “Memórias em Preto e Branco”, sobre a história do Goiânia, do historiador Djalma Oliveira de Souza; “Verde que te Quero Verde”, sobre o Goiás, publicação do jornalista Hélio Rocha; e “O Time do Povo e da Virada”, sobre o Vila Nova, do sociólogo e jornalista Renato Dias. Cada um vai expor o teor do trabalho publicado.“Nossa missão é sermos guardiões da memória e da história de Goiás. E, entre nós, um elemento muito forte e presente é o futebol. Por isso, decidimos abrir as portas do Instituto (IHGG), reunir escritores e pesquisadores sobre o futebol goiano para fazer um lançamento conjunto. É (evento) aberto ao público e que possa servir como um congraçamento entre os torcedores também”, explicou o presidente do IHGG, Jales Guedes Coelho Mendonça.Jales entende que o futebol é paixão nacional, tem várias definições, cores, sentimentos, preferências e é parte do cotidiano das pessoas. Por isso, as pesquisas, as publicações, os dados e a literatura sobre o tema precisam ser compartilhados, como será realizado no evento do IHGG.Para participar do lançamento dos quatro livros, o IHGG fez o convite ao professor e doutor em História Fábio Santa Cruz, da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ele é autor de obra sobre o futebol regional - “Futebol no Centro-Oeste”. Porém, o livro não está na programação de lançamentos do evento. “Jales (Guedes) me pediu para fazer uma fala de abertura, mas abordarei rapidamente o meu livro. A atenção principal será dada aos livros que serão lançados”, disse Fábio Santa Cruz.O livro que retrata a história do Goiás será exposto pelo jornalista Bruno Rocha, filho de Hélio Rocha, que morreu no dia 5 de março de 2024, poucos anos depois de terminar uma obra inédita, pois se dedicou aos escritos sobre política e história de Goiás. O livro custa 90 reais. Bruno revelou que fez a doação de cerca de 200 fotos (contidas no livro) ao acervo digital do IHGG.O Goiânia foi o mais tradicional clube na gênese do futebol goiano. Como não havia publicações e estudos sobre o clube, o historiador Djalma Oliveira, pesquisou sobre o Galo Carijó. A dissertação de Mestrado, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) ganhou forma e virou livro, retratando personagens, torcedores, ex-dirigentes e ex-jogadores, além de explicar algumas situações, como a origem das cores, o nome da mascote (Galo Carijó) e a fase gloriosa do clube, de 1936 a 1974. O livro custa 55 reais, mas há poucos exemplares, diz Djalma.O livro com a coletânea de artigos e fotos do Atlético-GO foi lançado no dia 9 de maio do ano passado, no Estádio Antônio Accioly. Os três autores - Horieste Gomes, Maskote e Ângela Mascarenhas - trabalharam material sobre o passado, a memória afetiva e a reconstrução do clube. Há 43 fotos coloridas. O livro custa 70 reais.O título do Goianão de 2025, quando o Vila Nova foi campeão após 20 anos, resultou na publicação do livro “O Time do Povo e da Virada”, escrito por Renato Dias. O preço é de 100 reais, com caixa e cerca de 300 páginas com fotos, ilustrações e textos sobre a conquista.