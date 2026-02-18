O meia Philippe Coutinho se despediu do Vasco em comunicado publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (18).\nO jogador disse que está "muito cansado mentalmente". Por isso, pediu para rescindir o contrato com o clube cruz-maltino, que inicialmente iria até junho.\nGoiano volta às origens jogando no Goiás Vôlei\nA última cena do jogador em São Januário foi saindo xingado do jogo contra o Volta Redonda, pelo Carioca. Ele foi substituído no intervalo e nem para o banco voltou. O Vasco se classificou nos pênaltis para as semifinais do estadual.\nCoutinho encerra a passagem pelo Vasco com 81 jogos, 17 gols e sete assistências. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil 2025, perdendo a final para o Corinthians.\nO QUE COUTINHO DISSE\n"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.