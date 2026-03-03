O último final de semana foi marcado pela realização do evento-teste no Autódromo de Goiânia, que vai homologar a pista goiana para sediar a MotoGP a partir do próximo dia 20 de março. Pilotos que participaram das simulações aprovaram as alterações feitas no circuito e elogiaram as novidades na pista e na segurança.\nForam mais de 20 simulações com diferentes intervalos de provas e voltas. Os pilotos convidados chegaram ao autódromo na sexta-feira (27) - alguns vieram de fora do Estado - e as atividades ocorreram no sábado (28) e domingo (1º).\n“Fiquei muito surpreso. Parece outra pista. Tenho experiência internacional, agora temos no Brasil um autódromo de nível internacional para motos. Nunca tivemos em condição tão profissional e similar com as pistas de fora. Mudou bastante. As mudanças no traçado também deixaram a pista mais dinâmica e técnica. Os boxes, sala de imprensa, centro médico, tudo ficou no nível que o Brasil merece. Parece que estamos entrando em outro lugar”, comentou o piloto Eric Granado, paulista de 29 anos.