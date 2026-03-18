A movimentação da chegada dos pilotos que vão disputar a 2ª etapa da MotoGP em Goiânia começou. Metade dos pilotos já está no Brasil e alguns deles desembarcaram em Goiânia nesta terça-feira (17). Entre os principais nomes que já estão em solo goiano, estão o brasileiro Diogo Moreira e o heptacampeão da categoria, o espanhol Marc Marquez.Todos os pilotos devem chegar a Goiânia até o fim desta quarta-feira (18). Alguns deles devem ir ao Autódromo Internacional Ayrton Senna para ver o local que receberá a 2ª etapa da MotoGP e que foi completamente reformado para receber a principal categoria de moto.Diogo Moreira e Marc Marquez foram os primeiros pilotos a desembarcarem no Brasil. Desde o fim de semana, eles participaram de ações com patrocinadores. A dupla chegou a Goiânia na tarde de terça-feira (17).Os pilotos Maverick Viñales e Jorge Martin também desembarcaram em Goiânia na terça-feira (17). Já os pilotos Alex Marquez, Toprak Razgatlıoğlu, Fábio Quartararo, Alex Rins, Fábio di Giannantonio, Fermin Aldeguer e Raúl Fernández estão no Brasil e vão chegar em Goiânia até o fim do dia desta quarta-feira (18).Os pilotos Johann Zarco, Luca Marini, Joan Mir, Jack Miller, Enea Bastianini, Brad Binder, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Ai Ogura estão a caminho de Goiânia. Eles iniciaram viagem para o Brasil nesta terça-feira (17).Enquanto os pilotos ainda estão chegando, em Goiânia a movimentação no autódromo segue alta. Desde o início da semana, representantes das 11 equipes que integram o grid da MotoGP começaram a chegar. A arrumação dos boxes começou na segunda-feira (16), mas o ritmo cresceu na nesta terça-feira (17).Além dos boxes, o autódromo está em ritmo acelerado nos acabamentos finais de estruturas de camarotes e outros espaços que vão ser utilizados pelo público em ações organizadas pela MotoGP.Na pista, as atividades só vão começar na sexta-feira (20), quando serão iniciados os treinos livres. Serão atividades de todas as categorias. Pela manhã, os treinos começam pela Moto3 (a partir das 9 horas), depois com a Moto2 (a partir das 10 horas), com a MotoGP (a partir das 11h05) e serão finalizados com a Copa Latina Moto4, já no início da tarde, a partir das 12h35. Todas as classes voltam à pista no período da tarde, na mesma ordem, com atividades entre 13h15 a 17h25.A etapa de Goiânia da MotoGP é a 2ª da temporada. Na 1ª, disputada na Tailândia, Marco Bezzecchi dominou a corrida e venceu de ponta a ponta. Pedro Acosta cruzou a linha de chegada em 2º, resultado que o garantiu na liderança do campeonato por causa da pontuação na sprint, que venceu em dia de queda de Marco Bezzecchi e punição a Marc Marquez. Raúl Fernández fechou o pódio.