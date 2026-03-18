Pilotos e membros das equipes que vão participar da MotoGP em Goiânia tiveram os primeiros contatos com a nova pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Nesta quarta-feira (18), pilotos e funcionários das equipes correram, caminharam ou pedalaram em uma espécie de reconhecimento da pista.\nEssa é uma prática normal de pilotos e estafe em semanas de Grande Prêmios. Parte da preparação física dos pilotos é feita com corridas, a pé ou de bicicletas, e caminhadas. Como o autódromo de Goiânia será novidade para praticamente todos, esse momento de atividades se torna uma espécie de reconhecimento da pista.\nOs pilotos Diogo Moreira, Toprak Razgatlıoğlu e Alex Rins foram alguns que correram e pedalaram pelo circuito e compartilharam nas redes sociais. Membros das equipes também fizeram o mesmo. Essas atividades ocorreram pela manhã.