Os pilotos italianos Marco Bezzecchi e Fábio di Giannantonio avançaram para o Q2 da MotoGP em Goiânia. Eles lideraram o Q1, que foi disputado para definir as duas últimas vagas no Q2.\nO brasileiro Diogo Moreira permaneceu na faixa de classificação por alguns minutos, mas foi superado pela dupla italiana nos últimos minutos. O paulista de 21 anos vai largas nas corridas, sprint e principal, na 14ª colocação.\nNo Q2, eles se juntam aos dez primeiros colocados no treino disputado na sexta-feira (20). Na ordem: Johann Zarco, Marc Marquez, Toprak Razgatlıoğlu, Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Fábio Quartararo, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia e Ai Ogura.\nO Q2 da MotoGP é disputado a partir das 11h15. Os pilotos restantes no qualificatório vão disputar definir os 12 primeiros colocados nos grids das corridas de sprint, neste sábado, a partir das 15 horas, e da corrida principal, que será disputada no domingo (22), a partir das 15 horas.